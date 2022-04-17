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Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к каналам филиалов ВГТРК

Роскомнадзор потребовал незамедлительно снять ограничения с YouTube-каналов филиалов ВГТРК

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Роскомнадзор потребовал незамедлительно снять ограничения с YouTube-каналов филиалов ВГТРК. Об этом сообщает РИА Новости.

«Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ к youtube-каналам филиалов ВГТРК, принадлежащих российским государственным региональным СМИ», — говорится в сообщении.

В частности, администрацией видеохостинга были заблокированы каналы ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской республики.

Также ведомство сообщило, что ограничительные меры, которые были введены администрацией видеохостинга YouTube, принадлежащего американской ИТ-компании Google, в отношении СМИ нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Как считает Роскомнадзор блокировка каналов является недопустимой и требует незамедлительно снять все наложенные ограничения, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения ограничительных мер.

14 апреля Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении американской компании Google за неудаление запрещенного в России контента.

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Марина Совина
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