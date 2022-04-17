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В Германии посла Украины обвинили в распространении теорий заговора

Зигмар Габриэль обвинил посла Украины Мельника в распространении теорий заговора

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом заявил экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в воскресной статье в издании Der Spiegel, пишет ТАСС.

Бывший глава МИД утверждает, что украинский посол обвинил президента Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности.

Экс-глава МИД Германии считает, что отказ Киева принять главу германского государства является неслыханным и сбивает с толку. Габриэль призвал подумать о будущем отношений России и Украины, так как придет время, когда конфликт прекратится. «Нужны идеи, как, собственно говоря, может выглядеть как минимум "холодный мир" между Россией и Украиной», — заключил он.

12 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве. По данным Bild, немецкий лидер планировал посетить Украину 13 апреля вместе с правительственными делегациями других стран Европейского союза.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц позднее заявил, что не планирует в ближайшее время посещать Киев и сбит с толку решением по поводу Штайнмайера. Зеленский впоследствии заявлял, что не получал сообщений о планирующемся визите президента Германии.

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Анастасия Шейкина
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