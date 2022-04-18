В России запустят 250 новых авиарейсов за границу

Авиакомпании запустят 246 маршрутов за границу из регионов России со стыковкой в Сочи

Российские авиакомпании намерены запустить около 250 новых рейсов за рубеж со стыковкой в Сочи. Эту меру реализуют в рамках соглашения перевозчиков с Транспортной клиринговой палатой, пишут «Известия».

Отмечается, что подразумевается развитие хаба в Сочи. Авиарейсы за границу компании «Россия» на Superjet начнут стыковать с маршрутами других компаний из регионов. В программе участвуют Nordwind, «Уральские авиалинии», Utair, «Азимут» и другие, всего соглашение подписали 24 перевозчика. Россияне смогут приобрести единый билет на сквозной перелет, однако отсутствие трансферной обработки багажа в Сочи может создать неудобство для пассажиров.

На первом этапе программы в продаже появятся билеты по 246 новым маршрутам через Сочи в Ереван, Каир, Тель-Авив, города Турции (Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум) и Узбекистана (Ташкент, Бухара, Самарканд, Фергана, Ургенч). Ряд из них можно приобрести на на сайтах онлайн-агентов и у метапоисковиков.