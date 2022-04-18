США решили обучать украинских военных обращению с поставляемыми вооружениями

В Пентагоне рассказали о планах обучать украинских военных обращению с переданным оружием

США решили обучать украинских военных обращению с поставляемым оружием, в том числе с американскими гаубицами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Пентагона.

«Мы добились определенного прогресса с точки зрения организации тренингов для украинцев. В ближайшие дни за пределами Украины будет налажена подготовка конкретно для гаубиц... Мы, естественно, рассматриваем варианты [тренировок] и для других систем», — рассказал чиновник.

Ранее Пентагон отчитался о передаче Киеву большей части оружия из запланированного пакета помощи на 800 миллионов долларов. По словам представителя военного ведомства, Украина в том числе получила значительное количество дронов-камикадзе Switchblade.

Согласно данным Белого дома, общий объем военной помощи США Украине с 24 февраля 2022 года оценивается в 1,7 миллиарда долларов, а с января 2021 года — в 2,4 миллиарда долларов.