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Женщины рассказали о минусах жизни с красивой внешностью

Daily Mail: жительницы Великобритании назвали мужское внимание минусом красивой внешности

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жительницы Великобритании назвали плюсы и минусы жизни с привлекательной внешностью. Об этом сообщает Daily Mail.

Свои мнения женщины высказали на форуме для матерей Mumsnet. Дискуссию вызвал пост 40-летней британки, которая призналась, что во время отпуска сравнивает свое «бледное, полное тело» с телами красивых женщин у бассейна и не может не думать о том, каково это — быть красавицей.

Пользовательницы форума стали убеждать ее, что у привлекательности есть и недостатки. По их словам, красивым женщинам приходится сталкиваться с нежелательным мужским вниманием и критикой со стороны других женщин.

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В некоторых ситуациях они чувствуют себя некомфортно из-за своей привлекательности. «У меня было довольно много неприятного опыта, связанного с тем, что мужчины пытались сфотографировать мою юбку, щупали в метро», — написала одна. Другая пользовательница утверждает, что мужчины преследовали ее до дома, пытались затащить в машину и приставали на публике. Авторы некоторых комментариев говорят, что из-за красоты были одинокими, поскольку партнеры боялись быть с ними.

«Другие женщины видят в вас угрозу, внимательно изучают недостатки нашей внешности и обсуждают их с вами или другими женщинами. Они думают, что вы флиртуете с мужчинами, даже если это не так», — пишут пользовательницы. 

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Рузанна Акмалтдинова
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