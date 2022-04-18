Чешский министр счел российских студентов угрозой для безопасности страны

Министр образования Чехии Газдик назвал студентов из России угрозой безопасности страны

В Чехии увеличилось число абитуриентов из России и Белоруссии, желающих получить высшее образование в стране, что представляет проблему для безопасности республики. Об этом заявил министр образования страны Петр Газдик, сообщает издание iDNES.

По его мнению, страна обучит IT-специалистов, однако в дальнейшем «будущие хакеры» вернутся домой и будут помогать президенту России Владимиру Путину. Политик отметил, что чешские спецслужбы уже ищут выход из сложившейся ситуации.

Газдик также подчеркнул, что власти пытаются наладить процесс выдачи виз российским и белорусским студентам. В то же время он признал, что «во многих случаях это будет нелегко».

Ранее стало известно о том, что хакеры из группировок BlackMatter и REvil, которые на Западе традиционно ассоциируются с Россией, объединились в новую группировку BlackCat. В новое мощное объединение входят как сами хакеры, так и бывшие партнеры BlackMatter и REvil, которые остались без работы после арестов ряда кибервзломщиков в России и других странах мира, а также выхода части преступников из игры.