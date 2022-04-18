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Бывшего российского чиновника отправили в колонию за взятки

Бывшего главу комитета рекламы мэрии Новосибирска осудили за взятки и отмывание денег

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Дзержинский районный суд приговорил бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню к 5 годам и 9 месяцам колонии за взятки, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, с февраля 2018-го по сентябрь 2020 года российский чиновник через доверенных лиц незаконно управлял своей фирмой и оказывал ей покровительство.

Помимо этого, Лобыня лично и через посредника получил взятки на сумму более 900 тысяч рублей за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, согласование эскизов для них и общее покровительство по службе. Для того чтобы отмыть деньги, экс-глава комитета просил перечислять их на банковские счета в качестве оплаты по договору аренды недвижимости и за приобретение стройматериалов.

16 марта сообщалось, что под Волгоградом экс-руководителей района осудили на семь лет за взятку в 391 тысячу рублей.

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Елизавета Новикова
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