В Китае при обрушении крыши бассейна погибли три человека

Три человека погибли в результате обрушения кровли бассейна в Центральном Китае

Минимум три человека погиби и девять пострадали в результате обрушения кровли в бассейне в Центральном Китае. Об этом сообщает Sky Post.

Трагедия произошла в городе Чжэнчжоу — административном центре провинции Хэнань. Поисково-спасательные работы уже завершены. Тела двух человек были извлечены из-под завалов, еще один пострадавший умер во время госпитализации.

По факту обрушения крыши полиция проводит расследование. Правоохранители уже провели ряд задержаний.

В марте в Нерюнгринском районе Якутии на шахте «Денисовская» произошло обрушение породы. В результате ЧП пострадали три человека. По данным следствия, в районе инцидента зафиксировали подземный толчок.