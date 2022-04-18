«Роскосмос» запустил линейку модной одежды для жизни

Госкорпорация «Роскосмос» и российский бренд DNK представили совместную коллекцию одежды

Госкорпорация «Роскосмос» и бренд DNK Russia запустили совместную коллекцию модной одежды для жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 18 апреля.

Отмечается, что в рамках коллаборации дизайнеры представили публике спортивные костюмы, свитшоты, футболки, куртки и платья с сублимированным принтом. Основной идеей сотрудничества стало совмещение экипировки космонавта и повседневной одежды.

Так, например, в линейку вошли комбинезоны, которые повторяют детали скафандра космонавта Юрия Гагарина, при этом соответствуют современным тенденциям. По словам дизайнеров российского бренда сестер Анны и Ольги Ничковых, результатом партнерства стала «стильная одежда с исторической значимостью».

Пресс-служба сообщает, что 15 апреля в Музее космонавтики в Москве состоялась презентация коллекции. Модели демонстрировали наряды, дефилируя по спиральному пандусу на фоне ракет. В числе зрителей присутствовали глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и калужский губернатор Владислав Шапша.

Ранее в апреле пользователи сети разглядели в показе итальянского бренда Prada символику российской спецоперации на Украине. Представители марки разместили в соцсетях фото, на котором модели идут по подиуму в форме буквы Z. Известно, что литера используется как знак поддержки действий России. Юзеры раскритиковали публикацию модного дома в комментариях.