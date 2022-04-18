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Среда обитания

В России задумали вдвое увеличить тарифы ЖКХ для одной категории квартир

Минстрой предложил вдвое увеличить квартплату для жилых помещений с «гостями»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Россиян, не вносящих квартплату за временно проживающих в жилом помещении граждан, могут вынудить платить за коммунальные ресурсы по двойным тарифам. Пересмотреть правила предоставления услуг ЖКХ для этой категории квартир предложил Минстрой, сообщает «Российская газета».

Инициатива ведомства предусматривает введение двойной платы за жилищно-коммунальные услуги при обнаружении «лишних» жильцов в квартирах без счетчиков. Начислять ее по-новому будут с момента появления «гостей», либо за три предыдущих месяца (если невозможно установить, когда именно они появились). Кроме того, вдвое увеличить квартплату задумали для тех, кто не пускает проверяющих снять показания счетчиков.

Также Минстрой предлагает упразднить процедуру ограничения коммунальных услуг должникам. Им будут сразу полностью прекращать подачу воды, газа, электроэнергии или других ресурсов — но после вручения соответствующего уведомления, уточняет издание.

Кроме того, коммунальным организациям предлагают дать возможность отказаться от бумажных квитанций. По заявлению гражданина платежки будут присылать в электронном виде, и тогда бросать их в почтовый ящик будет необязательно.

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Нина Ташевская
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