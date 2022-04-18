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В Шанхае зафиксировали первые летальные случаи после введения карантина

Власти Шанхая сообщили о первых случаях смерти в ходе карантина из-за вспышки COVID-19

Фото: Aly Song / Reuters

Власти Шанхая заявили о первых летальных исходах с момента введения в городе режима строгого карантина из-за вспышки COVID-19, сообщает The Hill.

«Муниципальные власти сообщили о смерти трех жителей в возрасте от 89 до 91 года», — говорится в сообщении. 17 апреля в ходе карантина в городе было зарегистрировано 19,8 тысячи новых случаев бессимптомного заражения, у 2,4 тысячи больных заболевание сопровождается типичными симптомами.

В рамках политики «нулевой терпимости» к коронавирусу в городе с 28 марта были закрыты все организации и магазины, за исключением жизненно важных. Общественный транспорт Шанхая временно не работает, передвижение автомобилей возможно только по спецпропускам. Ранее был зафиксирован максимум по числу заболевших — 25 165 случаев.

Из-за малого количества курьеров со специальным пропуском в городе возникли проблемы с доставкой продовольствия местным жителям. В этих условиях натуральный обмен стал для китайцев важным средством получения необходимого. Основная часть таких сделок заключается через социальные сети.

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Дмитрий Сотак
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