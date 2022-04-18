Обнаружена связь между недосыпом и диабетом

Эксперт по гигиене сна Пейн заявил, что диабет связан с малоподвижным образом жизни

Британский эксперт по гигиене сна Стив Пейн рассказал, что обнаружил связь между недосыпом и диабетом второго типа. Кроме того, по его словам, большинство случаев диабета так или иначе связано с малоподвижным образом жизни, сообщает «Медик Форум».

«Уже несколько лет известно, что существует связь между бессонницей и риском развития диабета, особенно у молодых людей. Ученые обнаружили, что люди моложе 40 лет особенно подвержены риску развития диабета, если страдают бессонницей», — заявил эксперт.

Он отметил, что диабет может проявляться в тех случаях, когда организм становится десенсибилизированным к инсулину, препятствуя поглощению клетками сахара в крови. По словам Пейна, недостаточное количество сна может быть связано с более высоким уровнем гемоглобина, что, в свою очередь, приводит к возникновению диабета.

Ранее российский врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что обычно при диабете человека мучает жажда, он часто ходит в туалет по ночам. Также, по словам специалиста, у людей с диабетом часто появляются грибковые инфекции в паху, складках кожи, под мышками и на ногтях.