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Силы ДНР обнаружили использовавшуюся силами ВСУ технику ОБСЕ

Силы ДНР обнаружили на позициях ВСУ технику для управления камерами ОБСЕ на линии фронта

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Силы Донецкой народной республики (ДНР) обнаружили технику Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), использовавшуюся силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики в своем Telegram-канале.

На позициях ВСУ был обнаружен комплекс управления видеокамерами, установленными ОБСЕ на линии боевого соприкосновения с силами ДНР, в частности, ноутбуки с программным обеспечением производства украинской компании «Укрспек». «Данные ноутбуки использовались командирами подразделений вооруженных формирований Украины, которые управляли камерами ОБСЕ для корректировки артиллерийского и авиационного огня позиций народной милиции ДНР», — сообщили там.

Оборудование ОБСЕ применялось украинскими военными для корректировки артиллерийского и авиационного огня по позициям ДНР и для контроля за передвижением личного состава и военной техники, добавили в штабе.

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Марина Совина
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