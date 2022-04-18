Силы ДНР обнаружили использовавшуюся силами ВСУ технику ОБСЕ

Силы ДНР обнаружили на позициях ВСУ технику для управления камерами ОБСЕ на линии фронта

Силы Донецкой народной республики (ДНР) обнаружили технику Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), использовавшуюся силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики в своем Telegram-канале.

На позициях ВСУ был обнаружен комплекс управления видеокамерами, установленными ОБСЕ на линии боевого соприкосновения с силами ДНР, в частности, ноутбуки с программным обеспечением производства украинской компании «Укрспек». «Данные ноутбуки использовались командирами подразделений вооруженных формирований Украины, которые управляли камерами ОБСЕ для корректировки артиллерийского и авиационного огня позиций народной милиции ДНР», — сообщили там.

Оборудование ОБСЕ применялось украинскими военными для корректировки артиллерийского и авиационного огня по позициям ДНР и для контроля за передвижением личного состава и военной техники, добавили в штабе.