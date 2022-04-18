Подключить дом к электричеству в России станет дороже

С июля 2022 года в России подорожает стоимость подключения электричества к дому

Подключение электричества к частному жилью в России станет дороже. Сетевые компании рассчитывают получить компенсацию затрат на присоединение таких домов к электросетям с помощью нововведений, сообщает «Российская газета».

Платить по новым правилам придется с июля 2022 года. Компании смогут включить в стоимость присоединения 50 процентов затраченной на услугу суммы, а с января 2023 года — 100 процентов. Это коснется владельцев частных домов, а также малых и средних предпринимателей с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 киловатт-часов.

Сейчас подключение стоит 550 рублей для потребляющих до 15 киловатт-часов, а в плату за подключение объектов с мощностью до 150 киловатт-часов не включаются расходы на сооружение электросетевой инфраструктуры. Часть затрат компенсируется за счет тарифов на электроэнергию, но оставшаяся сумма не возвращается в компанию. С 2009 года объем оставшихся без компенсации затрат составил 54,7 миллиарда рублей, в будущем сумма может вырасти до 10 миллиардов ежегодно на фоне ограничения темпа роста тарифов на ресурс. Вместе с этим, затраты компаний на присоединение льготных категорий составили 166 миллиардов рублей в период с 2009-го по 2019 год.

По словам замдиректора практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства КПМГ Сергея Роженко, рост стоимости для бытовых потребителей составит пять тысяч рублей за киловатт-час — то есть за присоединение дома с мощностью до 15 киловатт-часов нужно будет заплатить 75 тысяч рублей. Льготы для определенных групп населения останутся, но воспользоваться ими можно будет раз в три года. Эксперт также считает, что компании могут злоупотреблять нововведением — например, взять плату за переоформление документов в связи со сменой собственника, когда дом уже подключен к электросетям.

В 2021 году владельцам загородных домов назвали причины отказа в подключении электричества на участке. Компания может принять такое решение из-за отсутствия полного пакета документов или из-за значимой удаленности объекта от сетей.