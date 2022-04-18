Крупнейшая криптобиржа в Восточной Европе открыла отдельную площадку для россиян

Криптобиржа EXMO запустила отдельную площадку для пользователей из России и Белоруссии

Крупнейшая в Восточной Европе криптобиржа EXMO запустила отдельную площадку для пользователей из России, Белоруссии и Казахстана после того, как 31 марта продала свои части бизнеса в этих странах казахской компании ЭКСМО РБК ТОО, пишет РБК со ссылкой на представителя площадки.

Биржа подчеркнула, что для ее клиентов ничего не изменится — новый сервис будет использовать оригинальный брендинг, софт, технические разработки и официальный домен www.exmo.me. ЭКСМО РБК ТОО с 2018 года сотрудничала с EXMO в сфере разработки, а теперь купил пользовательскую базу биржи из России, Белоруссии и Казахстана.

По словам представителя биржи, такая трансформация позволит более эффективно работать с платежными системами, банками и активно участвовать в регулировании криптовалют в регионе.

Минфин доработал законопроект о регулировании оборота цифровых валют в России. Новая версия документа вводит много обязательств по идентификации, учету и сертифицированию, а также впервые детально описывает регулирование майнинга.