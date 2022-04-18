Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Крупнейшая криптобиржа в Восточной Европе открыла отдельную площадку для россиян

Криптобиржа EXMO запустила отдельную площадку для пользователей из России и Белоруссии

Фото: Rick Bowmer / AP

Крупнейшая в Восточной Европе криптобиржа EXMO запустила отдельную площадку для пользователей из России, Белоруссии и Казахстана после того, как 31 марта продала свои части бизнеса в этих странах казахской компании ЭКСМО РБК ТОО, пишет РБК со ссылкой на представителя площадки.

Биржа подчеркнула, что для ее клиентов ничего не изменится — новый сервис будет использовать оригинальный брендинг, софт, технические разработки и официальный домен www.exmo.me. ЭКСМО РБК ТОО с 2018 года сотрудничала с EXMO в сфере разработки, а теперь купил пользовательскую базу биржи из России, Белоруссии и Казахстана.

По словам представителя биржи, такая трансформация позволит более эффективно работать с платежными системами, банками и активно участвовать в регулировании криптовалют в регионе.

Материалы по теме:
Крипта в законе. Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
Крипта в законе.Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
28 марта 2022
Цифровое золото. Миллионы людей вкладывают деньги в криптовалюты. Могут ли они спасти сбережения от инфляции?
Цифровое золото.Миллионы людей вкладывают деньги в криптовалюты. Могут ли они спасти сбережения от инфляции?
Сегодня

Минфин доработал законопроект о регулировании оборота цифровых валют в России. Новая версия документа вводит много обязательств по идентификации, учету и сертифицированию, а также впервые детально описывает регулирование майнинга.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал об инфляции и пообещал помочь россиянам
Политолог объяснил начало спецоперации Турции против курдов
Следователи раскрыли приоритетную версию убийства семьи банкира в Москве
Кинокритик Шнейдеров назвал Вицина недооцененным артистом из-за фильмов Гайдая
Названа самая модная сумка на лето 2022 года
Подключить дом к электричеству в России станет дороже
Популярный комик признался в трудностях из-за «противозаконных» тем для юмора
Стали известны первые результаты операции Турции против курдов
Лавров дал совет российским футбольным фанатам
В российский прокат впервые выйдет короткометражный фильм
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.