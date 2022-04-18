Россиянам задумали в десять раз увеличить штрафы за один вид нарушений

В Госдуме обсудят повышение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах

В России могут в десять раз увеличить штрафы для физических лиц за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в понедельник, 18 апреля, обсудят на заседании комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сообщает «Парламентская газета».

Повышение штрафов инициировало Заксобрание Кемеровской области. Документ приняли в первом чтении 10 марта текущего года. Законодатели задумали увеличить штрафы для граждан за нарушение правил пожарной безопасности в лесах с 1,5-3 тысяч рублей до 15-30 тысяч. Для должностных лиц штраф за этот вид нарушений может составить до 40 тысяч рублей (вместо 20 тысяч), для юрлиц — до 400 тысяч (сейчас — 50-200 тысяч).

Поправками предусмотрено, что выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов рядом с лесом обойдется физлицам в 30-40 тысяч рублей, должностным лицам — в 30-50 тысяч, юридическим — в 300-500 тысяч рублей, уточняет издание.

Ранее стало известно, что с начала весны 2022-го на территории Сибирского федерального округа огонь поглотил 776 гектаров леса. Наибольшее количество пожаров зафиксировали в Красноярском крае — 16 очагов на площади 343 гектара. В Омской случилось десять пожаров на площади 157 гектаров, в Хакасии — один на 142 гектарах, в Тыве — два на 37 гектарах, а в Алтайском крае — семь на 96 гектарах.