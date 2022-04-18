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США решили тренировать вне Украины военных ВСУ применять американские гаубицы

США будут тренировать за пределами Украины военных ВСУ использовать американские гаубицы

Фото: Mike Segar / Reuters

США вскоре начнут обучать военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) применять американские гаубицы за пределами Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, гаубицы подобного образца вскоре отправят на Украину. Кирби добавил, что обучать украинских солдат американские военные инструкторы начнут, скорее всего, через несколько дней.

Ранее The Business Insider писал, что США передали Украине около трети запасов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin. В американском издании считают, что продолжение поставок может сократить количество ПТРК, предназначенных для нужд американских военных. Соединенные Штаты передали украинским военным 7000 комплексов FGM-148. «Важно отметить, что Javelin являются наиболее мощными и наиболее известными из систем противотанкового оружия, но не самыми многочисленными», — пишет издание.

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Марина Совина
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