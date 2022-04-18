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«Роскосмос» перенес запуск первого высокоорбитального спутника ГЛОНАСС

«Роскосмос» перенес запуск первого высокоорбитального спутника ГЛОНАСС на 2028 год

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

«Роскосмос» перенес запуск первого высокоорбитального космического аппарата Глобальной навигационной спутниковой системы. Об этом в интервью журналу «Вестник ГЛОНАСС» сообщил начальник отдела по использованию ГЛОНАСС Департамента навигационных космических систем госкорпорации Иван Ревнивых. Номер опубликован в Telegram-канале «Закрытый космос».

Специалист напомнил, что создание высокоорбитального космического комплекса ГЛОНАСС предполагает запуск шести космических аппаратов, которые бы располагались на наклонных геосинхронных орбитах.

«Первый космический аппарат комплекса предполагается вывести на орбиту в 2028 году», — сказал Ревнивых.

По его словам, подобные аппараты будут передавать пару навигационных сигналов с кодовым разделением в радиочастотных диапазонах L1 и L2, что улучшит точность и доступность услуг в сложных условиях, в частности, в городе и в Арктике.

Ранее первый высокоорбитальный спутник планировалось запустить в 2025 году.

В начале апреля Ревнивых сообщил, что в 2030 году планирует запуск минимум 18 спутников «Глонасс-К2» нового поколения.

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Иван Потапов
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