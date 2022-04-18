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Россияне массово обеспокоились охраной квартир

«Delta Системы безопасности» зафиксировали в России ажиотажный спрос на охрану жилья

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

С конца февраля 2022-го в России фиксируется ажиотажный спрос на охрану жилья, говорится в сообщении компании «Delta Системы безопасности», поступившем в редакцию «Ленты.ру». Количество подключенных к охранным системам объектов городской недвижимости (квартир) в марте увеличилось на 44 процента по отношению к февралю.

Как отмечают специалисты, собственники частных домов (коттеджей) были еще более активными: количество новых клиентов, обеспокоившихся охраной жилья, за месяц выросло на 70 процентов. Массовый спрос на рынке охранных услуг формируют жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Самары.

Одновременно в России сокращается число тревожных вызовов, требующих вмешательства групп быстрого реагирования. В целом на всей территории страны количество тревог снизилось на 5 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года, подсчитали в Delta. В городских квартирах количество правонарушений уменьшилось на 16 процентов, а в коттеджах — на 13 процентов.

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Изменился и характер правонарушений, указывают эксперты. Если в марте 2021 года преобладали кражи (32 процента всех случаев), то в этом году лидирует категория незаконных проникновений — 49 процентов всех случаев.

Ранее сообщалось, что окна остаются наиболее уязвимым местом в безопасности городских квартир в России. Обычно в окна лезут непрофессиональные воры (алкоголики, наркоманы и прочие маргинальные элементы), у которых нет опыта, инструментов или квалификации, чтобы взломать дверные замки. Хорошим подспорьем для них служат газовые трубы.

Нина Ташевская
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