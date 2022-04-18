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Репортер отпил из кеда в прямом эфире

Репортер канала Fox Sports News Джонс отпил напиток из чужого кеда в прямом эфире

Репортер австралийского телеканала Fox Sports News Дрю Джонс (Drew Jones) отпил напиток из чужого кеда в прямом эфире, освещая этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» в Мельбурне. Видео с неожиданным поступком корреспондент разместил в своем аккаунте в Twitter.

Джонс рассказывал о состязании, когда в кадр вбежал некий спортивный фанат с кедом и банкой напитка в руках. Парень налил напиток в обувь и выпил его. «Что ж, мы должны позволить этому случиться», — сказал репортер и не стал мешать молодому человеку.

Фанат затем снова налил напиток в кед и предложил отпить Джонсу. Корреспондент последовал его примеру и под одобрительные выкрики зрителей сделал глоток. «Не уверен, что это был разумный поступок», — с улыбкой прокомментировал он произошедшее, после чего вернулся к освещению события.

Отрывок прямого эфира, размещенный Джонсом в Twitter, собрал больше 120 тысяч просмотров. Многие юзеры в комментариях восхитились его поступком. «Даже не колебался. Ну что за легенда», «Невероятно», — написали они. Вместе с тем другие пользователи признались, что ролик вызвал у них отвращение.

Традиция пить из обуви особенно популярна в Австралии. Как правило, ее можно увидеть на массовых мероприятиях, например концертах или состязаниях. В качестве напитка нередко используется пиво.

Ранее в прямой эфир с журналистом телеканала Sky News Сэмом Коутсом вмешался кот. Животное зашло в кадр, из-за чего корреспонденту пришлось удерживать его на вытянутой руке. Видео с этим моментом стало популярным в Twitter и повеселило пользователей.

Маргарита Щигарева
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