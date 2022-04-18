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Канада из-за Украины отправила в Польшу 100 военных

Канада заявила о готовности развернуть мобильный госпиталь для беженцев с Украины в Европе

Фото: Christopher Katsarov / РИА Новости

Власти Канады отправили в Польшу 100 военных для работы с украинскими беженцами, сообщил министр международного развития Канады Харджит Саджан, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

По его словам, Оттава рассматривает новые варианты оказания помощи Украине в гуманитарной сфере. «Пытаемся переместить в Европу как можно больше ресурсов. У нас есть большой мобильный госпиталь, который мы готовы там развернуть», — заявил он. Саджан добавил, что свои действия канадская сторона координирует с международными гуманитарными организациями.

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Министр добавил, что 100 канадских военных прибыли в Польшу. В их задачу входит оказание содействия украинским беженцам, в том числе в оформлении документов для отправки в Канаду.

Ранее в Германии подсчитали, что на одного беженца с Украины необходимо 3,5 тысячи евро в месяц. Такая сумма позволит покрыть расходы на прием, размещение, а также необходимые языковые программы в Германии.

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Марина Совина
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