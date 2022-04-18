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Умер культовый хип-хоп диджей Kay Slay

В возрасте 55 лет умер культовый хип-хоп диджей Kay Slay

Фото: Scott Gries / Getty Images

Культовый американский хип-хоп диджей Kay Slay (настоящее имя — Кит Грейсон) скончался 17 апреля, на 56-м году жизни от осложнений, вызванных ковидом. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на близких артиста.

В декабре прошлого года диджей заразился коронавирусной инфекцией, после чего был госпитализирован в одну нью-йоркских клиник. Там состояние здоровья артиста улучшилось, однако из-за осложнений, вызванных ковидом, спустя четыре месяца DJ Kay Slay скончался.

«Наши сердца разбиты кончиной Кита Грейсона, известного как диджей Kay Slay. Ярчайшая фигура в культуре хип-хопа с миллионами поклонников по всему миру. DJ Kay Slay будут помнить за его страсть и мастерство, а также наследие, которое будет передаваться через поколения», — написали родственники артиста.

Диджей Kay Slay выпустил четыре альбома, однако всемирную популярность ему принесли больше сотни неофициальных микстейпов, которые использовались рэперами для записи треков и диссов друг на друга. В 2021 году DJ Kay Slay выпустил альбом The Soul Controller, в создании которого принял участие Снуп Догг.

В феврале 2022 года стало известно, что американский рэпер Snootie Wild скончался в результате огнестрельного ранения в шею в Хьюстоне, США. Хип-хоп-исполнителя застрелили на дороге.

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Анастасия Астахова
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