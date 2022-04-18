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Захарова обвинила Киев в информационной войне против Красного Креста

Захарова обвинила Киев в критике Красного Креста из-за его нейтральности
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила Киев в развязывании информационной войны против Международного комитета Красного Креста (МККК) и критике из-за его нейтральности. Ее цитирует РИА Новости.

По словам Захаровой, на Украине работают около 600 добровольцев Красного Креста, организация доставила в страну более 500 тонн гуманитарной помощи. При этом в украинских СМИ развернулась информационная война против МККК и его сотрудников: звучат призывы перестать помогать гуманитарным посредникам и делать взносы, а также привлечь Красный Крест к ответственности.

Киеву, считает Захарова, не нравится нейтральность гуманитарщиков. «Это и понятно, ему нужна не помощь людям, а агрессия на камеру. Даже установленная Женевскими конвенциями терминология не устраивает украинцев, а это — именно тот язык, который в своих заявлениях по Украине задействует МККК», — объяснила она.

Ранее агентство РИА Новости сообщало, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире американского телеканала CBS не ответил на вопрос, допустит ли Киев сотрудников МККК к российским военнопленным. Он отметил, что у него есть «весомые причины жаловаться на то, как Красный Крест проводил свои операции на Украине с начала войны, и на визит главы Красного Креста в Москву, и то, как он прошел».

6 апреля Министерство обороны России потребовало допустить представителей Международного Комитета Красного Креста к российским военнопленным. В случае отказа Россия оставляет за собой право инициировать созыв экстренного заседания Совбеза ООН по данному вопросу.

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Алевтина Запольская
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