Диетолог дал рекомендации по выбору кулича на Пасху

Диетолог Соломатина посоветовала людям с сахарным диабетом отказаться от кулича на Пасху

Покупной кулич не должен содержать пальмового масла или комбинированный жир, сказала врач-диетолог Елена Соломатина. А в выпечке, сделанной в домашних условиях, не должно быть маргарина, заявила специалист. Своими рекомендациями к Пасхе диетолог поделилась в беседе с« Лентой.ру».

«Кулич — блюдо калорийное, не очень полезное. Прямо скажем, совсем не полезное», — подчеркнула Соломатина.

На Пасху можно как испечь праздничную выпечку дома, так и купить в готовом виде. И в том, и в другом случае врач порекомендовала обращать внимание на ингредиенты кулича.

«Кулич может быть из хороших качественных ингредиентов либо купленный, либо испеченный в домашних условиях. В домашнем куличе будет меньше вредного, факт. Разве что высокая калорийность. Другое дело куличи покупные. Туда кладут вместо масла либо комбинированный жир, либо жир специального назначения, либо пальмовое масло и множество всевозможных стабилизаторов, консервантов, разрыхлителей. За счет этого кулич долго хранится и не черствеет, но таких куличей стоит остерегаться даже здоровому человеку», — поделилась диетолог.

Соломатина порекомендовала людям с лишним весом съесть в Пасху «символический кусочек». Больным сахарным диабетом врач посоветовала вовсе отказаться от употребления в пищу праздничной выпечки. «Всем остальным можно кусочек съесть с учетом общей калорийности приема пищи, не больше», — заключила специалист.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что на Пасху стоит есть подсушенный кулич, который весит не более 150 граммов. Она отметила, что пасхальный кулич относится к сладкой выпечке, поэтому важен правильный объем порции. По словам врача, меру стоит соблюдать тем, кто постился, поскольку возможны функциональные нарушения со стороны органов пищеварения. Например, может произойти вздутие, метеоризм.

Ранее Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору куличей на Пасху. Необходимо обратить внимание на его верхушку, она должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Кроме того, не допускается, чтобы на куличе были подгоревшие места.