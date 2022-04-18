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С могилы Жириновского украли ленту с посланием от сына

Неизвестные украли с могилы лидера ЛДПР Жириновского ленту от старшего сына

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Неизвестные украли с могилы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, скончавшегося 6 апреля, ленту, украшавшую венок от старшего сына политика Игоря Лебедева. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По информации издания, венок с посланием: «Давай помиримся» появился на кладбище накануне, 17 апреля. «Кощунство чистой воды. И главное — зачем? Она же, эта лента, не из золота сделана», — прокомментировал ситуацию изданию посетитель со значком ЛДПР на лацкане.

Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля. На похоронах были спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, вице-спикер палаты Сергей Неверов, а также члены высшего совета партии, депутаты от думской фракции ЛДПР и родные Жириновского.

О смерти политика сообщил Вячеслав Володин днем 6 апреля. Политика не удалось спасти из-за тяжести его заболевания, объяснил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Варвара Кошечкина
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