Мишин рассказал о состоянии госпитализированного после шоу Плющенко фигуриста

Мишин рассказал, что Семененко после падения на шоу Плющенко остается в больнице

Алексей Мишин, тренер российского фигуриста Евгения Семененко, заявил о том, что спортсмен все еще находится в больнице. Подробности о состоянии россиянина специалист рассказал в интервью РИА Новости.

«Обследование не выявило повреждений внутри черепной коробки. Сколько он еще пробудет в больнице — неизвестно», — заявил Мишин. Он также подчеркнул, что сейчас Семененко требуется покой.

Семененко госпитализировали после падения во время выступления на шоу Евгения Плющенко вечером в субботу, 16 апреля. Фигурист при падении ударился головой об лед, пытался возобновить прокат, однако упал на сидящих зрителей. Семененко покинул лед на носилках. У него диагностировали сотрясение мозга.

Семененко — участник Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В личном турнире в одиночном катании он показал восьмой результат. В активе спортсмена золото командного чемпионата мира.