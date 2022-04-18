Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Наполи
Сегодня
20:00 (Мск)
Рома
Италия - Серия А|33-й тур
Аталанта
Сегодня
22:00 (Мск)
Верона
Италия - Серия А|33-й тур
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|32-й тур
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
03:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
04:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Завтра
05:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Мишин рассказал о состоянии госпитализированного после шоу Плющенко фигуриста

Мишин рассказал, что Семененко после падения на шоу Плющенко остается в больнице

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Алексей Мишин, тренер российского фигуриста Евгения Семененко, заявил о том, что спортсмен все еще находится в больнице. Подробности о состоянии россиянина специалист рассказал в интервью РИА Новости.

«Обследование не выявило повреждений внутри черепной коробки. Сколько он еще пробудет в больнице — неизвестно», — заявил Мишин. Он также подчеркнул, что сейчас Семененко требуется покой.

Семененко госпитализировали после падения во время выступления на шоу Евгения Плющенко вечером в субботу, 16 апреля. Фигурист при падении ударился головой об лед, пытался возобновить прокат, однако упал на сидящих зрителей. Семененко покинул лед на носилках. У него диагностировали сотрясение мозга.

Семененко — участник Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В личном турнире в одиночном катании он показал восьмой результат. В активе спортсмена золото командного чемпионата мира.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал кадры пожара на крейсере «Москва»
Суд отправил россиянина в колонию на 20 лет за двойное убийство
Россиянин на BMW пережил таран «Газели», удар в столб, взрыв и попал на видео
Кремль высказался об ответных мерах на санкции Запада
В Кремле оценили ход переговоров с Украиной
Кремль оценил ход спецоперации России на Украине
«Роскосмос» перенес запуск первого высокоорбитального спутника ГЛОНАСС
Кремль ответил на вопрос о реакции Путина на обращение жены Медведчука
Части россиян посоветовали есть меньше яиц в Пасху
Крупная российская авиакомпания начнет летать в ОАЭ на SSJ-100
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.