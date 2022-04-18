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В России оценили отказ Молдавии передать Украине истребители МиГ-29

Сенатор Пушков назвал правильным отказ Молдавии передать Украине истребители МиГ-29
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил отказ Молдавии передать или продать Украине находящиеся на балансе страны истребители МиГ-29. Он счел подобное решение правильным.

«Молдавия приняла правильное решение, хоть и не из симпатии к России, а исходя из здравого смысла. Зачем Молдавии становиться военным союзником Украины?» — написал сенатор.

Ранее стало известно, что Украина обратилась к Молдавии с просьбой продать или передать находящиеся на ее балансе истребители МиГ-29, но получила «категорический отказ». Отмечается, что Кишинев принял такое решение, чтобы не «раздражать Россию». Молдавия посчитала, что действия будут расценены Москвой как нарушение принципа нейтральности.

В марте президент республики Майя Санду заявила, что Молдавия не намерена вступать в конфликт на Украине. По ее словам, Молдавия осуждает спецоперацию России на Украине, но в то же время не намерена менять свой нейтральный статус и вступать в конфликт между Киевом и Москвой. Глава государства призвала решать сложившуюся ситуацию за столом переговоров.

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Марина Совина
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