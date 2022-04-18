Загорающих в бикини на льдинах посреди реки россиянок сняли на видео

Россиянки из Архангельской устроили заплыв на льдинах по реке Вычегда

Россиянки из Архангельской области устроили заплыв по реке Вычегда на льдинах. Видео было опубликовано в группе «Моржи Коряжмы» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как россиянки в бикини загорают на льдинах посреди реки и купаются несмотря на то, что на берегу еще лежит снег. Но некоторые все же надели на головы шапки.

По данным «Яндекс.Погоды»,17 апреля средняя температура воздуха в Коряжме не превышала 6 градусов тепла. В то же время температура воды в реке Вычегда составляла 0,2 градуса.

В ноябре 2021 в Сочи туристы поплавали в море посреди ноября, несмотря на завершившийся курортный сезон, и рассмешили пользователей. Их сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как на пляже несколько человек купаются и гуляют по берегу в одних купальниках.