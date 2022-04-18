Россиянам разъяснили правила смены документов после переименования города

Юрист Пантазий: после переименования города жителям не понадобится менять документы

В случае переименования города или улицы жителям не понадобится менять документы: данные обновятся автоматически в электронных системах. Россиянам разъяснил правила член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий, сообщают РИА Новости.

По словам эксперта, при переименовании населенного пункта у собственников меняется не место жительства, а часть почтового адреса. «Ни переименование улицы, ни переименование города не влечет ответственности и обязанности по замене паспорта и не отражается на юридической силе имеющихся правоустанавливающих документов на имущество», — уточнил юрист.

В подобных ситуациях данные будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), а информацию в паспорте обновят при обязательной замене документа в 20 и 45 лет. Юрист отметил, что при желании и отсутствии данных в ЕГРН можно самостоятельно подать заявление об их внесении.

Ранее идею переименования улицы обсуждали в Москве — Замглавы ЛДПР Ярослав Нилов предложил назвать в честь умершего депутата Госдумы Владимира Жириновского Луков переулок. Партия также решила настаивать на том, чтобы именем Жириновского назвали одно из высших учебных заведений.