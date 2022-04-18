Светлана Немоляева вспомнила о провальных пробах для «Иронии судьбы»

Актриса Немоляева рассказала, что провалила восемь проб для фильма «Иронии судьбы»

Российская актриса Светлана Немоляева вспомнила о провальных пробах для фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».

Артистка рассказала, что была в хороших отношениях с режиссером, поэтому он часто снимал ее в своих картинах. Когда он создавал «Иронию судьбы» то решил пригласить Немоляеву на роль Нади Шевелевой, но та провалила все восемь проб.

«Эльдар Александрович после последней подошел ко мне и сказал: "Света, хуже сыграть можно, но сложно". У меня тогда был большой перерыв в кино, за исключением каких-то случайных эпизодиков, поэтому на съемочной площадке я стеснялась», — призналась актриса.

После того случая она стала бояться кастингов, потому что переживала, что вновь не справится с работой. Однако после успеха «Служебного романа» сам Рязанов пожалел, что Немоляева не сыграла Шевелеву. «Рязанов мне как-то в разговоре выдал: "Наверное, все-таки надо было тебя попробовать снять в "Иронии судьбы" и не бояться". Но, я думаю, это была скорее полукомплиментарная фраза, нежели искреннее сожаление», — поделилась артистка.

Ранее Немоляева оценила идею повторного проката фильма «Служебный роман» в России. Она порадовалась повторной премьере ленты и сказала, что после ее выхода Рязанов стал для нее крестным отцом в кино.