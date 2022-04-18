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Ле Пен заявила о необходимости союза России с Европой вместо Китая

Ле Пен заявила, что сближение Европы и России необходимо для безопасности континента

Фото: Rit Heize / Globallookpress.com

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Европе и России необходимо улучшить отношения ради безопасности континента. Если Москва будет склоняться к сотрудничеству с Пекином, это может стать главной опасностью XXI века. Об этом политик заявила в интервью France Bleu.

«Как сказал [французский президент] Эммануэль Макрон, воссоединение России и Европы, очевидно, является элементом обеспечения безопасности нашего континента и нашей страны... [Представьте, что] ведущий мировой производитель сырья Россия объединяется с самым густонаселенным Китаем. Надо избежать этого слияния», — считает Ле Пен.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84 процента голосов, а за главу правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен проголосовало 23,15 процента. На третьем месте оказался кандидат от левых Жан-Люк Меланшон с 21,95 процента голосов.

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Виктория Кондратьева
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