Сын обманом лишил россиянку квартиры

В Иркутске сын обманом переписал на себя квартиру пенсионерки

В Иркутске пенсионерка лишилась жилья из-за обмана родственника. Злоумышленником оказался сын женщины, который заставил ее переписать на него квартиру, пишет «АиФ-Иркутск».

По словам россиянки, о том, что она больше не владеет недвижимостью, ей рассказал позвонивший по телефону соцработник, который хотел поинтересоваться целью продажи жилплощади.

В силу возраста и проблем со здоровьем пенсионерка долго не могла понять, как согласилась избавиться от квартиры. Однако позже она вспомнила, что в течение нескольких месяцев за ней приходил присматривать внук, который является сыном злоумышленника. Родственник отвез женщину в контору, где ей предложили поставить подпись в договоре купли-продажи, но суть сделки не объяснили. Денег за квартиру при этом пенсионерка не получила.

Узнав об обмане, россиянка написала заявление в полицию. Октябрьский районный суд Иркутска признал договор по продаже жилья недействительным и расторгнул его — права на жилплощадь вернули пострадавшей.

Ранее в апреле жительница Петербурга случайно отдала квартиру незнакомке. Выяснилось, что 85-летняя женщина подписала некие бумаги под предлогом оказания ей помощи, но выяснилось, что она фактически переписала жилье на мошенницу.