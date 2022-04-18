ОАЭ заподозрили в шпионаже за британским правительством

Citizens Lab заявила, что ОАЭ шпионили за британским правительством

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подозреваются в слежке за британским правительством после того, как компания Citizens Lab обнаружила шпионское ПО на телефоне чиновника из офиса премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что по данным Citizens Lab шпионское ПО использовалось для заражения устройства, подключенного к сети № 10, в июле 2020 года. Компания подозревает в шпионаже ОАЭ, хотя британские сотрудники службы кибербезопасности, которые проверили и очистили мобильный телефон подчиненного Джонсона, так и не сообщили, чье это было устройство.

Ранее стало известно, что в 2021 году несколько высокопоставленных чиновников Европейской комиссии стали жертвами шпионского программного обеспечения, разработанного израильской фирмой NSO Group. К примеру, объектом слежки стал бельгийский политик, еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.