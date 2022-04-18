Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ОАЭ заподозрили в шпионаже за британским правительством

Citizens Lab заявила, что ОАЭ шпионили за британским правительством

Фото: Vesa Moilanen / Globallookpress.com

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подозреваются в слежке за британским правительством после того, как компания Citizens Lab обнаружила шпионское ПО на телефоне чиновника из офиса премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что по данным Citizens Lab шпионское ПО использовалось для заражения устройства, подключенного к сети № 10, в июле 2020 года. Компания подозревает в шпионаже ОАЭ, хотя британские сотрудники службы кибербезопасности, которые проверили и очистили мобильный телефон подчиненного Джонсона, так и не сообщили, чье это было устройство.

Ранее стало известно, что в 2021 году несколько высокопоставленных чиновников Европейской комиссии стали жертвами шпионского программного обеспечения, разработанного израильской фирмой NSO Group. К примеру, объектом слежки стал бельгийский политик, еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об уничтожении центра с оружием из Европы и США на Украине
Полиция завела дело на положенца Новгородской области
Cтюардесса раскрыла способ бесплатно повысить класс обслуживания на борту
Названы вернувшиеся в моду популярные тренды из 1990-х
Обнаружена неожиданная угроза национальной безопасности США в Арктике
Психолог перечислила главные ошибки родителей при общении с пьяным подростком
Подержанные электрокары оказались дороже новых
Следователи завели дело после обстрела Первомайска
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине производившего «Точки-У» завода
Завершилось расследование в отношении бойца Новоселова по делу об изнасиловании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.