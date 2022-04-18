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Российские пилоты рассказали об уничтожении украинской танковой колонны

Пилоты российских Ка-52 рассказали об уничтожении танковой колонны ВСУ, ехавшей к Изюму

Фото: РИА Новости

Российские вертолеты Ка-52, также известные как «Аллигаторы», уничтожили танковую колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пилоты, которые принимали участие в операции, рассказали о ее деталях в интервью телеканалу НТВ.

«Поначалу было страшно, реальное применение по нам. На учениях такого не было», — признался Алексей, капитан экипажа транспортных Ми-8, которые летают вместе с ударными Ка-52.

По словам пилота Ка-52 Сергея, его машина смогла уничтожить украинскую танковую колонну, ехавшую к Изюму. «Сначала применили по голове колонны, чтобы остановить ее, а далее уже по остаткам», — рассказал он. Командир экипажа Ка-52 Павел подчеркнул, что вертолеты «Аллигатор» позволяют подойти к противнику незаметно, «на малой высоте, вынырнуть из-за леска, из-за полянки, быстренько стукнуть и уйти».

Телеканал уточняет, что чтобы защититься об обстрела и покинуть опасный квадрат, пилотам пришлось применить тепловые ловушки, которые помогают сбить с цели зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) противника и защититься от самонаводящихся ракет.

Ранее Министерство обороны России показало работу оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в ходе спецоперации на Украине. Ракетный комплекс нанес удар по командному пункту механизированной бригады ВСУ.

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Варвара Кошечкина
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