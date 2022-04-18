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В порту Мариуполя заметили два грузовых судна

Беспилотник заснял два грузовых судна в морском торговом порту Мариуполя

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

По меньшей мере два грузовых судна стоят в морском торговом порту Мариуполя, который перешел под контроль российских войск и войск Донецкой народной республики (ДНР). Об этом свидетельствуют кадры, снятые с беспилотника РИА Новости над акваторией порта.

Съемку вели с высоты птичьего полета в воскресенье, 17 апреля. Немного позже велись съемки с того же дрона комбината «Азовсталь», где блокированы последние отряды украинских военных и националистов батальона «Азов».

На снятых кадрах заметили два судна, которые стоят у одного и того же пирса. В отдалении у других причалов видны два судна меньшего размера. Как пишет агентство, беспилотник заснял не заваленные портовые краны на причалах. У берега в отдалении заметен дым, а на воде в одной из секций акватории порта видны многометровые пятна.

13 апреля Минобороны России сообщило, что морской торговый порт Мариуполя был полностью освобожден от бойцов нацистского формирования «Азов». Бойцы российских вооруженных сил и ДНР смогли освободить всех заложников, которые удерживались на судах, расположенных в порту.

Марина Совина
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