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Набиуллина рассказала о присоединении к аналогу SWIFT 52 иностранных организаций

Глава ЦБ Набиуллина сообщила о присоединении к аналогу SWIFT 52 иностранных организаций

Фото: пресс-служба Банка России / РИА Новости

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила, что к российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации из 12 стран. Ее слова приводит ТАСС. Речь идет о российской Системе передачи финансовых сообщений.

Набиуллина напомнила, что система была создана еще в 2014 году когда впервые появилась угроза отключения от SWIFT. «К ней могут присоединяться и уже присоединяются иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнерами», — указала глава ЦБ и почеркнула, что введенные против России санкции отрезали от расчетов в резервных валютах большую часть российской экономики. «Нам важно развивать платежи в нацвалютах. Здесь мы также не на пустом месте начинаем», — указала Набиуллина.

Также она рассуждала о последствиях санкций для российской экономики. По ее словам, сейчас начинается непростой период структурных изменений. Однако глава регулятора уверена, что российская банковская система «крепко стоит на ногах» и способна выдерживать серьезные удары.

Еще Набиуллина заявила, что ЦБ не будет снижать инфляцию любыми методами — такие действия помешают адаптации бизнеса к новым условиям.

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Платон Щукин
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