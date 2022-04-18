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Кабардино-Балкарии выделили 13,9 миллиона рублей на поддержку промышленности

Вести КБР: Кабардино-Балкарии направили финансирование на поддержку промышленности

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Кабардино-Балкарии направили федеральное финансирование на докапитализацию региональных фондов развития промышленности. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, по поручению президента России Владимира Путина на развитие промышленности в республику отправили 13,9 миллиона рублей. Отмечается, что благодаря докапитализации будет обеспечена дополнительная поддержка промышленных предприятий в 77 регионах страны. Всего на эти цели выделили 4,3 миллиарда рублей.

Известно, что принятое решение поможет минимизировать воздействие негативных факторов на региональную промышленную политику, сохранить трудовые коллективы, продолжить выпуск промышленной, в том числе импортозамещающей продукции в условиях введенных санкций.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии появится виртуальный музей архитектуры. По словам менеджера по сопровождению проектов фонда сохранения историко-архитектурного наследия поселения Кюнлюм Эль Сафият Жангуразовой, главной целью проекта станет сохранение памяти об архитектуре балкарцев.

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Майя Пономаренко
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