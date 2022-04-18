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Щенок родился с шестью лапами и выжил

The Mirror: в США родился щенок немецкой овчарки с шестью лапами и двойной областью таза

Кадр: Amazing World / YouTube

В городе Фишерс, штат Индиана, США, родился щенок с шестью лапами и двойной областью таза. Он перенес несколько хирургических операций и выжил, сообщает The Mirror.

Щенок немецкой овчарки по кличке Рага родился с шестью лапами, двумя половыми органами, четырьмя яичками, двумя толстыми кишками, двумя мочевыми пузырями и двойным тазом. Специалисты сомневались, что ему удастся выжить, так как в большинстве случаев животные с подобными отклонениями умирают в раннем возрасте.

Когда новорожденного щенка доставили в ветеринарный центр, было очевидно, что часть его органов не функционируют нормально. При этом Рага продолжал играть и бегать по больнице, волоча за собой лишние лапы.

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Приютить необычного щенка согласилась наблюдатель технического совета больницы Джина Эллиот. Первоначально она думала, что через несколько дней он умрет. Но когда Рага превзошел ожидаемую продолжительность жизни, хирурги начали прорабатывать план, как помочь ему выжить.

В ходе первой операции щенку удалили лишние конечности и лишнюю тазовую область. Во время следующего хирургического вмешательства ветеринары удалили лишние внутренние органы.

Во время лечения Рага продолжал жить у Эллиот, решившей забрать его к себе окончательно. Ему предстоит еще одна операция по удалению двух лишних яичек, которые расположены в животе.

Ранее сообщалось, что в Оклахоме (США) родился щенок с шестью лапами. Ультразвук и рентгенограммы показали, что у него две области таза, два нижних мочевых пути, две репродуктивных области, два хвоста и шесть лап.

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Алиса Дмитриева
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