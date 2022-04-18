Уровень поддержки Байдена среди молодежи упал

Институт Гэллапа: рейтинг поддержки президента США Байдена среди молодежи упал до 39%

Уровень поддержки президента США Джо Байдена среди молодежи существенно упал. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование Института Гэллапа.

По информации издания, в ходе первого полугодия президентского срока Байдена поддерживали шесть из десяти представителей поколения Z, к которому относятся граждане, рожденные в 1997-2004 годах. Отмечается, что к марту 2022 года этот показатель упал до 39 процентов.

При этом CNN пишет, что поколение Y, представители которого родились в 1981-1996 годах, также стали меньше поддерживать американского лидера. Так, рейтинг главы Белого дома среди миллениалов рухнул с 60 до 41 процента.

По данным издания, на президентских выборах 60 процентов голосов отдали за Байдена именно молодые граждане, поэтому падение рейтингов может стать большой проблемой для демократов.

22 марта агентство Reuters со ссылкой на опрос, проведенный совместно с компанией Ipsos, сообщило, что рейтинг одобрения президента Джо Байдена в США упал до рекордного минимума в 40 процентов.