В России отменили норматив по охвату населения тестированием на COVID-19

Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием населения на коронавирус

Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на коронавирус. Соответствующие изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой. Документ в понедельник, 18 апреля, опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее предполагалось, что в сутки руководителям российских регионов на каждые 100 тысяч жителей нужно делать не менее 300 тестов. Показатель высчитывался среднесуточно за семь календарных дней.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России за прошедшие сутки выявили 9 434 новых случая заражения. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 084 151.