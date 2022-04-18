В России задумали увеличить штрафы за холод в квартирах

В России хотят увеличить штраф за некачественные коммунальные услуги до 200 тысяч рублей

В России задумали бороться с холодом в квартирах и другими проблемами в сфере оказания коммунальных услуг повышением штрафов для ресурсоснабжающих компаний. В случае принятия законопроекта штраф для таких организаций может составить до 200 тысяч рублей, сообщает «Парламентская газета».

Законопроект об увеличении штрафов для ресурсоснабжающих организаций предлагает двухступенчатую систему санкций. За первое нарушение организацию оштрафуют на 30-50 тысяч рублей, ее руководителя — на 5-10 тысяч. При повторном нарушении штраф для компании составит 50-200 тысяч рублей, для должностного лица — 15-30 тысяч. Проект разработали депутаты партии «Единая Россия». 20 января 2022 года Госдума приняла документ в первом чтении, а 18 апреля его рассмотрят в комитете по государственному строительству и законодательству.

С 2007 года по настоящее время за некачественные услуги организацию могут обязать заплатить максимум 10 тысяч рублей, а ее руководителя — тысячу. Один из авторов нового законопроекта Наталья Костенко считает, что «мизерные штрафы» формируют безответственность глав ресурсоснабжающих компаний и приводят к массовым жалобам граждан на грязную воду, отключение света и тепла.

Законопроект об увеличении штрафов для должностных лиц с 5 тысяч до 30 тысяч рублей разработали осенью 2020 года. Тогда же Минстрой попросил отменить штрафы для юридических лиц, отметив, что наказание для них уже определено в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещения.