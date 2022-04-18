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В Москве водитель на BMW протаранил карету скорой помощи

В Москве столкнулись автомобиль BMW и скорая помощь, пострадал медработник

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Москве водитель на BMW протаранил карету скорой помощи. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на площади Тверской заставы утром 18 апреля. В результате столкновения с иномаркой скорая помощь врезалась в столб.

В аварии пострадал один медработник, которого госпитализировали, сообщили изданию в пресс-службе столичного МВД.

Ранее в Твери два человека погибли и шестеро пострадали в столкновении Mitsubishi Pajero и машины скорой помощи. После удара оба автомобиля въехали в автобусную остановку, на которой находились люди.

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Константин Лысяков
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