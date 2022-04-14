Число погибших в ДТП со скорой помощью в российском городе увеличилось

Скончалась еще одна пострадавшая в ДТП со скорой помощью и иномаркой в Твери

Скончалась еще одна пострадавшая в ДТП со скорой помощью и иномаркой в Твери, таким образом число погибших увеличилось до двух человек. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Днем 14 апреля автомобиль Mitsubishi Pajero протаранил машину скорой помощи на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева в Твери. В результате происшествия погиб водитель автомобиля медслужбы, еще шесть человек пострадали.

Ранее появилась видеозапись с моментом происшествия. На кадрах видно, как в автобусную остановку, возле которой стоят несколько человек, въезжает легковая машина, а в след за ней перевернутая на бок скорая помощь.

11 марта в Казани четыре человека, среди которых ребенок, пострадали в столкновении пяти машин, в том числе скорой помощи. По информации МВД, водитель легковой машины не уступил дорогу «скорой».