США задержали поставку F-16 Болгарии из-за боязни утечки данных в Россию

Euractiv: США отложили поставку истребителей F-16 Болгарии из-за боязни утечки данных в РФ

США отложили поставку истребителей F-16 Болгарии из-за боязни возможных утечек данных в Россию, сообщает портал Euractiv со ссылкой на двух бывших министров обороны Болгарии.

«У нас есть проблемы с защитой секретной информации. (...) Я предполагаю, что [поставка] истребителей F-16 затягивается именно по этой причине, так как безопасность технологий не гарантирована на 100 процентов», — поделился бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов.

Схожее мнение относительно задержки поставок выразил и экс-глава Минобороны Тодор Тагаев. Он заявил, что Болгария должна всерьез озаботиться защитой секретной информации, напомнив, что страна все еще допускает российских представителей к военной авиабазе «Граф Игнатьево». «Нужна 110-процентная гарантия, что ноги россиян там не будет», — подытожил бывший министр.

Кроме того, отмечается, что в 2021 году болгарская прокуратура сообщила о выявлении шпионской группы в министерстве обороны страны. В ведомстве заявили, что группа шпионила в пользу России и пыталась добыть информацию о F-16.

США одобрили поставки Болгарии истребителей F-16 в 2019 году. Общая стоимость контракта составила 1,7 миллиарда долларов. Страна должна была получить первый истребитель к середине 2023 года, еще четыре — до конца 2023 года, остальные — в первом квартале 2024 года.