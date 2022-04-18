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Боевики застрелили судью на юге Сирии

SANA: неизвестные боевики застрелили судью и ранили его брата в сирийском Эс-Санамейн

Фото: Pixabay

Боевики застрелили судью и ранили его брата в городе Эс-Санамейн на юге Сирии, в 62 километрах от Дамаска. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

Неизвестные напали на судью Амина Махмуда Ашрейфа в провинции Дераа, когда тот посещал поселок Кейта.

Злоумышленники выстрелили в него из пистолета, мужчина получил смертельное ранение в голову. Пострадал также его брат, который сопровождал Ашрейфа в поездке. Он был доставлен в военный госпиталь.

7 апреля четверо американских военных пострадали при обстреле базы коалиции на востоке Сирии. По базе было выпущено два снаряда, которые повредили две служебные постройки. При этом не уточнялось, кто стоял за обстрелом.

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Марина Совина
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