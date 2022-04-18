Создатель Telegram Дуров: к постам на украинском будет автоматически предлагаться перевод

В Telegram появится автоматический перевод с украинского. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Он заявил, что перевод будет автоматически предлагаться к публикациям, сделанным на украинском языке. «Чтобы облегчить работу журналистов по всему миру, все посты на украинском в публичных каналах всегда будут иметь кнопку перевода по умолчанию», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Дуров попросил Forbes не называть его российским миллиардером. «Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться, — заявил изданию его представитель.