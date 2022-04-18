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Президент Йемена ушел в отставку из-за давления Саудовской Аравии

WSJ сообщила об уходе в отставку президента Йемена Хади по требованию Саудовской Аравии
Абд-Раббу Мансур Хади

Абд-Раббу Мансур Хади. Фото: Yemen TV / Reuters

Власти Саудовской Аравии оказывали давление на президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади, чтобы принял решение об уходе в отставку. Сейчас Хади находится под домашним арестом и без доступа к телефону, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд передал Хади документ, которые предусматривает передачу полномочий главы государства президентскому руководящему совету. Представитель Саудовской Аравии заявил, что требование об отставке поддержали и другие участники переговоров. Хади якобы угрожали разглашением данных о его причастности к коррупции в стране.

При этом чиновник в Саудовской Аравии опроверг, что власти страны давили на йеменского президента. Он также не подтвердил информацию о нахождении Хади под домашним арестом.

Абд-Раббу Мансур Хади объявил об основании президентского руководящего совета 7 апреля. Он передал свои полномочия на период переговоров внутри страны. Президентскому совету необходимо исполнять обязанности президента, вице-президента и правительства, а также командовать вооруженными силами.

1 апреля в Йемене объявили о перемирии между хуситами и правительством. Участники конфликта приняли предложение ООН прекратить огонь на два месяца.

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Марина Совина
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