Транзит газа через Украину оказался вдвое ниже обязательств «Газпрома»

Оператор ГТС заявил о транзите газа через Украину вдвое ниже обязательств «Газпрома»

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему 18 апреля будет гораздо ниже контрактных обязательств «Газпрома», пишет РИА Новости со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины».

Заявки на прокачку топлива через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России, формирующиеся на основе спроса в Европе, оказались всего 56,88 миллиона кубометров. Это почти в два раза ниже максимальных обязательств «Газпрома» по контракту перед Украиной (они составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки).

Газопровод «Ямал-Европа» остается невостребованным компанией. С 7 апреля он работает в режиме реверса (физический поток газа идет по нему со стороны Германии в Польшу, а не наоборот). Поставки по «Северному потоку» остаются на уровне 170 миллионов кубометров в сутки.

В «Газпроме» сообщили, что поставляют газ для транзита через Украину штатно, в объеме 56,9 миллиона кубометров на 18 апреля.

С конца февраля транзит через Украину был максимальным, исходя из действующего контакта, однако повышение температуры воздуха в Европе привело к снижению заявок с 8 апреля.