Подержанные электрокары оказались дороже новых

Wired: цены на подержанные электромобили выросли из-за дефицита на рынке

Стоимость подержанных автомобилей на электрическом двигателе резко выросла в США из-за ситуации на рынке. Об этом сообщает издание Wired.

Журналисты издания проанализировали рынок США и выяснили, что в регионе сформировался повышенный спрос на электромобили. В условиях дефицита полупроводников и проблем с поставками подержанные автомобили оказались дороже новых. «Ядовитая смесь дефицита предложения в эпоху пандемии и инфляции привела к резкому росту цен на подержанные автомобили», — отметили специалисты. По оценке авторов, за год бывшие в употреблении электрокары стали дороже на 35 процентов.

Специалисты заметили, что желающие приобрести новый электромобиль не могут осуществить сделку из-за отсутствия машин в продаже и долгого срока доставки заказа. В этой связи автолюбители отправляются на авторынок, где сталкиваются с повышенным спросом и высокими ценами.

По данным платформы Marketcheck, в 2021 году большая часть электрокаров, проданных на вторичном рынке, имела возраст четыре-пять лет. Сейчас чуть менее трети подержанных электромобилей имеют возраст три года. По словам экспертов, многие владельцы автомобилей стали выставлять свои авто на продажу, чтобы заработать.

Журналисты привели в пример случай Дэвида Коттрелла, который приобрел Tesla Model Y в феврале 2021 года за 40 тысяч долларов. Спустя полгода мужчине потребовались деньги и он реализовал свой электрокар с наценкой в 10 тысяч долларов.

В середине апреля Tesla запустила продажи новой модели электрокара без официального анонса. Модель Y Standard Range AWD стала доступна для приобретения среди сотрудников корпорации, компания запланировала выпустить автомобиль в широкую продажу до конца года.