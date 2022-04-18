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Бывшая министр просвещения назвала минус российского образования

Глава РАО Васильева заявила, что одаренным детям в России уделяют слишком много внимания
Ольга Васильева

Ольга Васильева . Фото: Globallookpress.com

Минусом российского образования является то, что одаренным детям уделяют слишком много внимания. Об этом заявила бывшая министр просвещения, а ныне глава Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева, сообщает ТАСС.

По ее словам, условия для качественного обучения должны иметь все школьники. При этом для одаренных детей в России работают сотни центров со специально разработанными образовательными программами, отметила Васильева на первой международной ассамблее «Ученик в современном мире: формула успеха»

«Я считаю, что мы в последние годы очень увлеклись, — заявила она. — Нельзя терять никого, вот эта потеря из вида всех остальных может привести к очень серьезным последствиям».

Васильева подчеркнула, что такой крен несет риски, поэтому необходимо продолжать создание условий для получения качественного профильного образования всеми детьми.

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Константин Лысяков
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