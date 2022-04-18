Бывшая министр просвещения назвала минус российского образования

Глава РАО Васильева заявила, что одаренным детям в России уделяют слишком много внимания

Минусом российского образования является то, что одаренным детям уделяют слишком много внимания. Об этом заявила бывшая министр просвещения, а ныне глава Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева, сообщает ТАСС.

По ее словам, условия для качественного обучения должны иметь все школьники. При этом для одаренных детей в России работают сотни центров со специально разработанными образовательными программами, отметила Васильева на первой международной ассамблее «Ученик в современном мире: формула успеха»

«Я считаю, что мы в последние годы очень увлеклись, — заявила она. — Нельзя терять никого, вот эта потеря из вида всех остальных может привести к очень серьезным последствиям».

Васильева подчеркнула, что такой крен несет риски, поэтому необходимо продолжать создание условий для получения качественного профильного образования всеми детьми.

В декабре 2021 года депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила решить вопрос с обучением вундеркиндов в России на законодательном уровне. Причиной послужила история с 9-летней студенткой МГУ Алисой Тепляковой. По словам Буцкой, для юных студентов нужно составить отдельный порядок обучения, так как «девочки в восемь-девять лет еще в куклы играют».